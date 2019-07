Basilicata, domani la pubblicazione di due bandi per il Microcredito

Saranno pubblicati domani sul Bollettino ufficiale della Regione Basilicata due avvisi pubblici per la presentazione delle domande di accesso al Fondo per il Microcredito – Po Fse 2014-2020. In un comunicato è specificato che il “soggetto gestore è Sviluppo Basilicata spa” e che “la dotazione finanziaria complessiva è di 20 milioni di euro”. Gli avvisi “prevedono due distinte tipologie di Microcredito, A e B. Il Microcredito A ha come finalità quella di sostenere la creazione di impresa e di attività di lavoro autonomo da parte di soggetti disoccupati che hanno difficoltà di accesso ai canali tradizionali del credito. Il Microcredito B quella di sostenere il rafforzamento dell’economia sociale (Terzo Settore), mediante la creazione di nuove attività economiche o il sostegno di attività economiche esistenti da parte di imprese sociali ed enti del Terzo Settore”.