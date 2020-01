Basilicata, dalle royalties 6 milioni di euro per le attrezzature scolastiche

“Con il presidente della Regione, Vito Bardi, è stato individuato un fondo di sei milioni di euro, derivanti dalle royalties del petrolio, finalizzato a dotare gli istituti scolastici di più idonee attrezzature e strumentazioni: è anche questa la testimonianza della piena consapevolezza della giunta regionale che le royalties appartengono all’intera comunità regionale e pertanto vanno utilizzate, in maniera proficua ed efficace, senza le dispersioni inutili del passato, secondo le esigenze dei nostri territori”. Lo ha detto, secondo quanto reso noto dall’ufficio stampa della giunta regionale, l’assessore alle attività produttive, Francesco Cuppero, nel corso di un incontro con i dirigenti scolastici degli istituti comprensivi e omnicomprensivi della Basilicata. Cupparo ha poi spiegato che “prima di procedere alla pubblicazione di avvisi pubblici si è inteso consultare i dirigenti scolastici che conoscono meglio di ogni altro le necessità che in alcuni casi riguardano l’arredo cosiddetto classico ed in altri la dotazione di strumentazioni informatiche, laboratori multimediali o specialistici, locali attrezzati per favorire l’incontro di ragazzi”. “Abbiamo bisogno pertanto di verificare – ha concluso l’assessore – se sei milioni per ora messi a disposizione sono sufficienti o se dobbiamo procedere ad un nuovo finanziamento, tenuto conto che nel mese di giugno prossimo la Giunta procederà alla riprogrammazione delle royalties in tutti i settori di intervento. Confermo che il fondo riservato alle scuole è un punto fermo di questa programmazione e che pertanto sarà impiegato ogni anno”.