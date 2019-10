Basilicata, dalla Regione 5,6 milioni per sostenere le attività nelle aree rurali

“Contrastare il progressivo spopolamento delle aree interne, sostenendo l’avvio di nuove attività imprenditoriali extra-agricole nelle aree rurali della Basilicata in grado di garantire nuova vitalità nei 66 Comuni lucani con meno di duemila abitanti”: è l’obiettivo del bando “Sottomisura 6.2 – Aiuto all’avviamento di attività non agricole in aree rurali”, attivato dalla Regione Basilicata nell’ambito del Psr Feasr 2014-2020, con un finanziamento di 5,6 milioni di euro. Il progetto, è scritto in una nota dell’ufficio stampa della giunta regionale, sarà presentato in una serie di incontri pubblici, dall’assessore all’agricoltura Francesco Fanelli e dallo staff dell’Ufficio Autorità di Gestione del Psr 2014-2020. “La Regione Basilicata – ha detto Fanelli – intende dare visibilità e divulgare questa importante opportunità di rilancio delle aree rurali. Per tale ragione il Dipartimento ha organizzato un percorso di animazione sul territorio al fine di sensibilizzare le comunità locali e trasferire le informazioni tecniche necessarie a tutti coloro che sono interessati a cogliere questa opportunità”. Il bando prevede il riconoscimento di un sostegno di 40 mila euro per lo start-up e l’avvio dell’attività extra-agricola, “a condizione che la partita iva sia stata aperta da non oltre sei mesi al momento della presentazione del piano di sviluppo aziendale”. Il bando è aperto “a una vasta gamma di settori, tra cui artigianato, trasporti, turismo, informazione e comunicazione, attività professionali, tecniche e scientifiche, attività artistiche, sportive e ricreative, nonché commercio e servizi alla persona”.