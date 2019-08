Basilicata, dalla Regione 1,9 milioni per iniziative culturali

La giunta regionale della Basilicata ha approvato “una serie di iniziative territoriali di carattere prevalentemente culturale selezionate per la loro pronunciata attitudine ad essere percepite come marcatori identitari che, per impatto simbolico ed emotivo, esclusività e capacità attrattiva consentono di rafforzare il senso di appartenenza e rafforzare l’idea di comunità”. La dotazione finanziaria è di circa 1,9 milioni di euro, destinati ai Comuni, con la gestione amministrativa è dell’Apt.