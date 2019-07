Basilicata, dal Fse 1,5 milioni per il voucher “Valore donna”

La giunta regionale della Basilicata, su proposta dell’assessore alle attività produttive, Francesco Cupparo, ha approvato l’avviso pubblico “Valore donna 2010 – voucher per la conciliazione”, con uno stanziamento di 1,5 milioni di euro del Fondo sociale europeo (Fse). “La Regione Basilicata – secondo quanto reso noto dall’ufficio stampa della giunta – intende venire incontro alle donne che hanno difficoltà a restare nel mercato del lavoro in maniera continuativa, perché impegnate ad assistere figli minori di 14 anni, genitori e altri parenti non autosufficienti, perché anziani o disabili”. L’avviso prevede un contributo economico, sotto forma di voucher, per “consentire alle donne lavoratrici di disporre di risorse adeguate a pagare chi possa svolgere gli stessi ruoli di cura al posto loro”. Ciascun voucher ha un valore massimo complessivo di 2.500 euro e “potrà essere utilizzato per l’acquisto di servizi di cura e conciliazione per un massimo di dodici mesi”. Destinatarie dell’avviso le donne tra i 20 e i 64 anni, residenti in Basilicata da almeno sei mesi, titolari di contratti, di partita iva o di impresa o collaboratrici di imprese familiari che hanno “la responsabilità di cura a carattere continuativo di persone non autosufficienti, per qualunque motivazione, appartenenti al proprio ambito familiare”. Cupparo ha evidenziato che “tradizionalmente è il mondo femminile a farsi carico dell’assistenza nell’ambito della famiglia. Un vincolo culturale, nelle maggior parte dei casi legato anche alle condizioni economiche, che obbliga le donne a rinunciare alle proprie aspirazioni professionali, mettendo al primo posto figli e parenti. Nel 2017 in Basilicata il tasso di disoccupazione della popolazione femminile si è attestato al 15%, contro l’11,3% di quella maschile. Diversi studi, poi, rilevano difficoltà per le donne lucane ad accedere e rimanere nel mondo del lavoro in ragione dell’esercizio dei ruoli di cura. Ciò rende particolarmente rilevante – ha concluso l’assessore – investire prioritariamente su strumenti di conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro”.