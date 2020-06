Basilicata, Cupparo: “Dobbiamo ridare la speranza ai giovani che hanno perso il lavoro”

“Dobbiamo ridare ai giovani e alle persone che hanno perso l’occupazione a causa della pandemia speranze nel proprio futuro e nella ripresa perché il Paese non può ripartire senza le energie giovanili”. Lo ha detto l’assessore regionale della Basilicata alle attività produttive, Francesco Cupparo, in una nota nella quale ha inoltre annunciato che la Giunta lucana ha approvato due avvisi pubblici “rivolti a giovani universitari e laureati” per un totale di circa 1,7 milioni di euro.