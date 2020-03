Basilicata, Cupparo: “Da bandi e avvisi 700mila euro di contributi per le imprese”

“Nella sola giornata di ieri sono stati erogati oltre 700 mila euro di contributi alle imprese che hanno partecipato ad avvisi e bandi regionali gestiti da Sviluppo Basilicata”. Lo hanno reso noto, attraverso l’ufficio stampa della giunta regionale, l’assessore alle attività produttive, Francesco Cupparo, e l’amministratrice di Sviluppo Basilicata, Gabriella Megale. Si tratta, hanno aggiunto, di “un segnale del determinato lavoro a supporto delle imprese e del territorio che la Regione, insieme con la sua società in house Sviluppo Basilicata, continua a svolgere nonostante le difficili condizioni”. La Regione, ha aggiunto Cupparo, “conferma il suo impegno al fianco degli imprenditori in questo momento così avverso. Per questo motivo si è incrementano il numero di riunioni dello staff Sviluppo Basilicata al fine di permettere di sbloccare il maggior numero di erogazioni alle imprese e si è attivato lo smart working che ha permesso di non interrompere le attività istruttorie, proprio con l’obiettivo di fornire risposte e sostegno alle imprese sui diversi e numerosi avvisi in fase di gestione, e che ha complessivamente ha fatto registrare un innalzamento del livello di efficienza delle risorse della società”.