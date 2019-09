Basilicata, Cicala: “Confermato il percorso di cittadinanza nelle scuole”

“Anche per l’anno scolastico 2019-2020”, l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Basilicata “intende attivare il “Progetto percorso di cittadinanza attiva per affrontare le sfide del domani”, con iniziative modulate per le scuole di ogni ordine e grado del territorio regionale, a conferma della grande attenzione che l’Assemblea legislativa riserva al mondo degli studenti”. In una nota dell’ufficio stampa della stessa Assemblea regionale, il presidente, Carmine Cicala, ha inoltre evidenziato che “le iniziative didattiche che il Consiglio promuove sono rivolte ai giovani, il cuore pulsante delle nostre comunità”.