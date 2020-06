Basilicata, Bardi: “Inizia una nuova stagione”

“In questo primo anno abbiamo lavorato in silenzio, siamo stati un esempio positivo per la gestione dell’emergenza coronavirus: da oggi, con la riforma dell’Arpab, comincia una nuova stagione”. Lo ha detto in una conferenza stampa, stamani a Potenza, il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi (eletto alla guida di una coalizione di centrodestra nel marzo 2019), evidenziando che “in questo secondo anno vogliamo cogliere i frutti del lavoro fatto negli scorsi mesi, rendendo la Basilicata sempre più competitiva e dando risposte concrete ai cittadini lucani”.