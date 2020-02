Basilicata, Bardi: “Incontro positivo con Boccia”

La Basilicata è una terra che ha fame di infrastrutture, e ne ha bisogno per un volano alle attività imprenditoriali e al turismo. Con il Ministro ci sono stati molti punti di convergenza, e ci ha assicurato che si farà garante anche della nostra richiesta di tutelare le piccole Regioni in relazione al taglio dei parlamentari, per non intaccarne la rappresentatività”. Lo ha detto il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, al termine dell’incontro con il Ministro per gli affari regionali, Francesco Boccia. Nella sede della Regione, a Potenza, il Ministro ha poi incontrato anche il presidente del Consiglio regionale, Carmine Cicala.