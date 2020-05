Basilicata, Bardi: “Dobbiamo individuare le risorse economiche per rilanciare l’agricoltura”

“Le questioni emerse oggi nell’incontro con i vertici regionali di sindacati, organizzazioni professionali di categoria e organizzazioni datoriali del mondo agricolo e di quello della cooperazione saranno approfondite a breve, come già deciso nell’incontro di ieri per altri settori, ai tavoli tematici coordinati dagli assessori di riferimento”. Lo ha detto, attraverso l’ufficio stampa della giunta regionale, il governatore lucano, Vito Bardi. All’incontro hanno partecipato gli assessori all’agricoltura, Francesco Fanelli, e all’ambiente, Gianni Rosa. “Tutto quanto – ha aggiunto Bardi – con l’obiettivo di individuare risorse economiche e condividere azioni, provvedimenti e piattaforme strategiche per la ripartenza e il rilancio delle attività di due settori importantissimi per l’economia e il welfare lucano, che danno occupazione a migliaia di lavoratori e assistenza alle fasce più deboli della popolazione”.