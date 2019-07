Basilicata, Bardi: “A breve la definizione dei nuovi direttori generali”

A “breve sarà completato il quadro per la definizione dei nuovi direttori generali” della Regione Basilicata. Lo hanno “assicurato” – secondo quanto reso noto dall’ufficio stampa – il Presidente, Vito Bardi, e gli assessori della Giunta lucana che stamani, hanno incontrato i capigruppo della maggioranza di centrodestra “per un esame politico della situazione”. In particolare “è stato deciso di calendarizzare riunioni periodiche tra maggioranza e Giunta per un migliore e fattivo coordinamento sia per i lavori dell’Esecutivo sia per i lavori delle Commissioni e d’Aula”. Inoltre “è stata fatta un’ampia disamina dei provvedimenti fin qui fatti e sono state calendarizzate alcune iniziative. E’ anche iniziata la discussione sui criteri di massima da seguire per la definizione delle nomine di competenza della Regione”. Bardi e “i capigruppo, insieme al presidente del Consiglio, Cicala, hanno convenuto che – è scritto nel comunicato – è necessaria una fattiva e proficua collaborazione per dare impulso alla politica del cambiamento che il centrodestra si è impegnato a fare con gli elettori”.