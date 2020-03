Basilicata, approvato un fondo da 200 mila euro per il settore lattiero-caseario

La giunta regionale della Basilicata, su proposta dell’assessore all’agricoltura, Francesco Fanelli, ha approvato una delibera per sostenere il settore lattiero-caseario, con risorse che ammontano a 200 mila euro. L’intervento – è scritto in una nota dell’ufficio stampa della giunta regionale – riguarda “una risposta all’emergenza Covid-19 e prevede un aiuto straordinario e immediato agli allevatori di animali da latte che hanno subito notevoli danni economici per il mancato ritiro del latte alla stalla stimato in regione tra gli 800 e i mille quintali al giorno, “dovuto sia alla difficoltà dei caseifici di vendere i prodotti trasformati e sia alla riduzione del consumo di latte fresco nelle catene di ristorazione, mense e bar che, dopo le misure restrittive imposte dal Governo, hanno dovuto sospendere le attività”.