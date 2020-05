Basilicata, approvato l’aggiornamento del piano paesaggistico

La Giunta regionale della Basilicata ha approvato la versione aggiornata del documento programmatico propedeutico alla redazione del Ppr (Piano paesaggistico regionale) “introducendo – secondo quanto reso noto dall’ufficio stampa significative novità e ridisegnando le strategie programmatiche: la nuova versione, che recepisce anche le osservazioni da parte dei Comuni, sarà oggetto della conferenza di pianificazione di prossima convocazione”. “Una revisione – ha detto l’assessore regionale all’ambiente Gianni Rosa – resasi necessaria per recepire i nuovi orientamenti programmatici di questa amministrazione che ha assegnato al Ppr un ruolo centrale per la futura programmazione regionale di sviluppo economico derivante da fondi europei, nazionali e regionali”. “Il documento conferma – ha concluso Rosa – l’impegno politico a redigere il Ppr quale strumento unico di governo del territorio, tema più volte ribadito anche dal presidente Bardi, che qualifica il senso di responsabilità politica verso il territorio e sancisce l’impegno a definire una politica regionale del paesaggio nella formulazione ‘da parte della autorità pubbliche competenti di principi, strategie e orientamenti per gestire e pianificare il paesaggio’ come espressamente dichiarato dalla Cep (Convenzione europea del paesaggio)”.