Basilicata, approvato il rendiconto dell’esercizio 2017

Le commissioni permanenti del Consiglio regionale della Basilicata, riunite in seduta congiunta, hanno approvato il disegno di legge di modifica alla delibera della giunta regionale sull’approvazione del rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2017 della Regione. La Giunta, secondo quanto reso noto dall’ufficio stampa del Consiglio regionale, ha “di fatto recepito, in toto, le misure correttive della sezione di controllo della Corte dei Conti, in relazione alla modifica dei fondi accantonati per cui il disavanzo è stato rideterminato in circa 44,2 milioni di euro a fronte dei 45,8 milioni precedenti”. Il presidente dell’assemblea, Carmine Cicala, ha “ringraziato i commissari “per aver voluto velocizzare l’iter di approvazione di questo importante provvedimento, prevedendo la riunione congiunta delle Commissioni così da consentire la discussione dell’atto durante la seduta del prossimo Consiglio regionale”. Il dirigente generale del dipartimento Programmazione e Finanze, Domenico Tripaldi, ha spiegato che “sostanzialmente la parifica per l’anno 2017 è stata positiva con alcune eccezioni, per cui si è reso necessario modificare la delibera di Giunta regionale al fine di prendere atto di partite non parificate. Sulla base di questa nuova deliberazione, che ha il parere dei Revisori dei Conti, si dovrà ora approvare il consuntivo 2017. Un atto prodomico, perché a maggio scorso è stato approvato anche il consuntivo 2018 che dovrà anche esso essere modificato”.