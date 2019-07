Basilicata, approvato il piano per le Dolomiti lucane

La terza commissione del Consiglio regionale della Basilicata, presieduta da Piergiorgio Quarto (Bp), ha espresso parere favorevole all’unanimità sulla delibera di Giunta sull’approvazione del Piano del Parco di Gallipoli Cognato e Piccole Dolomiti lucane. Lo ha reso noto l’ufficio stampa dell’assemblea lucana precisando che “oltre a Quarto erano presenti al momento del voto i consiglieri Sileo e Aliandro (Lega), Acito e Bellettieri (Fi), Trerotola (Pl) e Giorgetti (M5s)” e che “i consiglieri Braia (Ab) e Polese (Pd) prima del voto hanno abbandonato l’aula per protesta non essendo stata accolta la loro richiesta di audizione dei sindaci dei Comuni interessati dall’area Parco”. Quarto, dopo aver precisato che “tutti gli iter previsti sono stati svolti prima della stesura definitiva del Piano, compreso il coinvolgimento dei cinque sindaci interessati” ha sottolineato che “programmerà, in una prossima seduta della Commissione, l’audizione dei sindaci unitamente ai vertici del Parco di Gallipoli Cognato e Piccole Dolomiti lucane per una illustrazione esaustiva del Piano”. Successivamente la Commissione ha esaminato la delibera di Giunta inerente il Piano di vendita di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dell’Ater di Potenza, dell’Ater di Matera e del Comune di Castelsaraceno: al termine dell’audizione Quarto ha rinviato il voto sul provvedimento programmando, per la prossima seduta, l’audizione dei vertici dell’Ater di Potenza.