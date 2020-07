Basilicata, approvato bando da 1,5 milioni di euro per sostenere le aree interne

La giunta regionale della Basilicata, su proposta dell’assessore all’agricoltura Francesco Fanelli, ha approvato il bando per la “Viabilità rurale ed acquedotti rurali” dell’avviso speciale aree interne “Marmo Platano” e “Alto Bradano” a valere sul Psr Basilicata 2014-2020. Sono in totale 15 i comuni interessati dal bando – secondo quanto reso noto dall’ufficio stampa della giunta regionale – con una dotazione di circa 1,5 milioni di euro, di cui 800 mila euro da destinare alle opere da realizzare nell’area interna “Alto Bradano”, e 730 mila euro per quelle dell’area interna “Marmo Platano”. Potranno beneficiare del sostegno “per la realizzazione di investimenti in infrastrutture necessarie all’accesso ai terreni agricoli e sulle reti acquedottistiche rurali le amministrazioni comunali ricadenti nelle due arre interne”. “Rendere l’agricoltura delle nostre aree interne – ha spiegato Fanelli – competitiva attraverso la realizzazione di opere necessarie per lo svolgimento delle attività agricole. Si tratta di infrastrutture pubbliche utili per il mantenimento e lo sviluppo dell’agricoltura nella sua funzione produttiva, oltre a quella paesaggistica ed ambientale. Per invertire il trend di spopolamento e garantire la permanenza delle popolazioni nelle aree interne, presidii sociali ed economici, è fondamentale garantire l’accesso ai servizi di base, oltre a condizioni di vita e di lavoro attrattive”.