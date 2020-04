Basilicata, 340 domande per l’avviso “Piccoli Prestiti”

Sono 340 le domande inviate fino al 16 aprile a Sviluppo Basilicata per l’avviso “Piccoli Prestiti” della Regione Basilicata contenuto nel pacchetto di misure a sostegno dell’emergenza Covid-19: “La misura – è scritto in una nota dell’ufficio stampa della giunta regionale – verrà sostenuta al fine di far fronte alle molteplici richieste che potranno continuare a pervenire fino al 31 agosto prossimo”. L’assessore regionale alle attività produttive, Francesco Cupparo, ha evidenziato che “la risposta con cui imprese, professionisti e partite Iva hanno accolto la nostra misura, nonostante nel frattempo il Governo abbia messo in campo altre misure economiche, conferma la validità dello strumento di emergenza individuato. I settori che hanno partecipato sono molteplici”. L’amministratrice unica di Sviluppo Basilicata Gabriella Megale ha invece spiegato che “ci siamo impegnati perché questo risultato fosse raggiunto senza nessun intralcio. Ciò è confermato dal fatto che l’avviso ha avuto un’ampia diffusione, come conferma l’iniziale grande partecipazione, e quindi abbiamo lavorato bene sia a livello comunicativo che procedurale. Su questo c’è stata un’attività incessante di tutto il personale di Sviluppo Basilicata che, di concerto con il dipartimento regionale, ha lavorato alacremente perché questo risultato fosse raggiunto”.