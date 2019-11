Bartoletti: “L’Inter può lottare per lo scudetto. Il campionato aveva bisogno di un dualismo autentico”

Marino Bartoletti, giornalista della Rai, ha parlato in esclusiva ai nostri microfoni.

Com’è nata l’idea di scrivere il libro “La squadra dei sogni. Tutti in campo”?

L’ editore mi ha chiesto di mettere a disposizione la mia esperienza in favore dei ragazzi più giovani. Non ci avevo mai pensato, non credevo di saperlo fare, ma ci sono riuscito. L’ho scritto come se parlassi ai miei nipotini, da uomo a uomo, senza tanti giri di parole. Oggi i bambini sono più maturi di quanto noi lo fossimo alla loro età. Nel volume vengono trattati temi legati alla crescita dei ragazzi e all’apprendimento degli adulti.

Qual è il suo rapporto con i social network?

Avendo un certa età, non pensavo che li avrei utilizzati con questo entusiasmo. Sarebbe stata una pigrizia inutile non farlo e ho creato i miei profili. Ho ricevuto in cambio un arricchimento che mi tiene vivo.

Quale aspetto della Nazionale di Mancini lo ha colpito?

Questi ragazzi divertono divertendosi ed è una cosa che la Nazionale aveva perso. Mi ha colpito l’entusiasmo di Roberto Mancini, che ha coronato il suo sogno di diventare commissario tecnico. Questo tipo di approccio è certificato dal fatto che non ha sbagliato nulla dal punto di vista tattico, della comunicazione e a livello umano”.

Come vede questo campionato?

L’Inter può lottare per lo scudetto, lo dimostra la classifica. Il calcio italiano aveva bisogno di un dualismo autentico. Spero che ci siano altre squadre che alzino l’asticella delle loro ambizioni. Mi piace il fatto che le squadre medio – piccole cerchino di imporre il loro gioco contro le grandi, ma non è una novità. La Sampdoria di Mancini, ad esempio, ha vinto lo scudetto nella stagione 1990-1991. Negli ultimi anni, invece, ho apprezzato l’Atalanta. Sono diventato tifoso dei bergamaschi.

Il tredicesimo turno di campionato prevede l’incontro tra il Milan e il Napoli. Che partita si aspetta?

E’ una sfida scivolosa, potrebbe fare molto male a una delle due squadre. Un pareggio non sarebbe utile per nessuno, una vittoria salverebbe una e danneggerebbe l’altra. Mi dispiace per il loro momento difficile, sono due grandi patrimoni del nostro calcio.

Nonostante la crisi del settore molti giovani sognano di diventare giornalisti sportivi. Cosa gli consiglia?

Devono seguire la loro passioni e di sognare quello che sognavo io alla loro età. Il mio desiderio, infatti, era quello di voler trasmettere almeno una volta le emozioni che provavo.

Quali sono state le soddisfazioni più belle della sua carriera?

Ho provato una grande emozione quando sono entrato per la prima volta in un grande stadio. Poi ci sono tutte le edizioni delle Olimpiadi che ho seguito. Mi emozionavo ogni volta che vinceva un italiano e vedevo il tricolore.