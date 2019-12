Bardi: “Per Bucaletto lo stesso percorso dei Sassi”

Per il quartiere Bucaletto di Potenza – sorto dopo il terremoto del 1980 per ospitare i senzatetto – la Regione Basilicata attiverà “un tavolo con il presidente dell’Ater per il progetto relativo ai 70 alloggi popolari, mettiamo cioè le basi per affrontare e risolvere i problemi. Vogliamo immaginare un percorso simile a quello che nel corso degli anni è stato fatto per i Sassi di Matera: da vergogna nazionale ad orgoglio della città e della regione”. Lo ha detto il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, che oggi ha visitato il quartiere con il vicepresidente della giunta, Francesco Fanelli, e gli assessori regionali Donatella Merra, Franco Cupparo, Gianni Rosa e Rocco Leone, e con il sindaco di Potenza, Mario Guarente.