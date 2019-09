Bardi chiede al Ministro dello Sviluppo un tavolo per la vicenda del petrolio

Il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha annunciato di aver chiesto al Ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, “l’apertura di un tavolo di confronto sulla vicenda del petrolio lucano. La risorsa petrolifera lucana contribuisce in maniera determinante al fabbisogno energetico nazionale, mentre la Basilicata non riceve il giusto riscontro al sacrificio al quale la nostra comunità è sottoposta”. Secondo il governatore lucano, “dobbiamo infatti evitare che, come nel recente passato, sia pure di fronte a intese sottoscritte con lo Stato, gli impegni realmente mantenuti si sono dimostrati residuali. In questa fase ho stabilito un iter procedurale che vede in primis la definizione degli accordi con la Total, immediatamente a seguire con l’Eni”.