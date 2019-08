Bar, ristoranti, pizzerie, a luglio prezzi stabili

Prezzi stabili a luglio 2019 nei bar ristoranti e pizzerie con una variazione dello 0,1% rispetto al mese precedente e dell’1,4% rispetto allo stesso mese di un anno fa. A giugno 2019 i prezzi avevano registrato una variazione dello 0,2% rispetto al mese precedente e dell’1,4% rispetto allo stesso mese di un anno fa. Il dato economico è rilevato dalla Federazione italiana pubblici esercizi (Fipe). Dal report emerge in particolare che la caffetteria resta sugli stessi livelli registrati negli ultimi mesi (+1,4%), mentre i listini più vivaci sono quelli relativi alle bevande alcoliche al bar (+1,7%) e alla gelateria e pasticceria (+1,8%) al di fuori del bar. Gli aumenti per i ristoranti e le pizzerie sono rispettivamente, rispetto a luglio 2018, dell’1,6% e dell’1,2%. Ristorazione veloce e gastronomia registrano rispettivamente +1,4% su luglio 2018. Aumento dello 0,8%, rispetto a luglio 2018, per i prezzi delle mense dovuti perlopiù all’incremento delle mense aziendali (+0,8%).