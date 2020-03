Bando per i Borghi storici del Sud: 30 milioni di euro per riqualificazione e valorizzazione dei borghi

Il ministro Franceschini lo annunciò alla fine della scorsa legislatura, e dopo due anni il bando per i Borghi storici del Sud: 30 mln di euro per progetti di “riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale dei Comuni delle regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia”. 20 mln sono destinati ai Comuni fino a 5.000 abitanti, mentre gli altri 10 mln ai Comuni fino a 10.000 che abbiano individuato il centro storico quale zona territoriale omogenea (ZTO). Contributi a fondo perduto per progetti fino a un milione di euro. Scadenza: 13 aprile 2020. Il bando intende sostenere progetti finalizzati al rafforzamento dell’attrattività dei borghi e dei centri storici di piccola e media dimensione, attraverso il restauro e recupero di spazi urbani, edifici storici o culturali, nonché elementi distintivi del carattere “identitario”. L’intervento mira altresì a sostenere progetti innovativi di sviluppo turistico che favoriscano processi di crescita socio economica nei territori beneficiari, anche al fine di promuovere processi imprenditoriali che ne accrescano l’occupazione e l’attrattività. Gli interventi ammissibili sono: recupero e adeguamento funzionale, strutturale e impiantistico di immobili e/o spazi pubblici; realizzazione di percorsi ciclabili e/o pedonali per la connessione e la fruizione dei luoghi di interesse turistico-culturale (musei, monumenti, siti Unesco, biblioteche, aree archeologiche e altre attrattive culturali, religiose, artistiche, ecc.); erogazione dei servizi di informazione e comunicazione per l’accoglienza (info point, visitor center, etc.), volti a favorire la fruizione del patrimonio culturale tangibile e intangibile, anche attraverso tecnologie avanzate e strumenti innovativi (prodotti editoriali e multimediali, portali informativi, pannelli interattivi, audioguide, realtà aumentata, ecc.). Valorizzazione e ampliamento dell’offerta culturale, attraverso la realizzazione di attività e servizi artistici (installazioni, videoproiezioni, digital art, land art, ecc.), in luoghi potenzialmente interessanti sotto il profilo turistico; realizzazione e promozione di itinerari culturali, tematici, percorsi storici e visite guidate, anche attraverso il restauro e l’apertura al pubblico di siti; valorizzazione di saperi e tecniche locali (artigianato locale, tecniche costruttive e lavorazioni dei materiali secondo le tradizioni locali, ecc.) anche attraverso attività esperienziali aventi ad oggetto gli elementi simbolici del carattere identitario dei luoghi; miglioramento dell’accessibilità e della mobilità nei territori. Sono ammissibili le spese relative a: Servizi e forniture; Lavori edili, strutturali e impiantistici; Collaboratori e consulenti; Spese generali; Servizi di architettura e ingegneria (art.46 Dlgs. 50/2016) per la progettazione degli interventi; Servizi per la pianificazione economico-finanziaria e gestionale.