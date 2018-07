Bandiere del gusto, la Campania si piazza al primo posto

Dal pane mecoulen, l’antenato del panettone preparato per Natale nelle valli della Valdaosta, alla fagiolina umbra del Trasimeno di origine etrusca, fino al biscotto brigidino di Lamporecchio, nato per errore al posto delle ostie in un monastero nel pistoiese. Salgono a 5.056 le specialità della tradizione ad aver conquistato la Bandiera del gusto Made in Italy a tavola 2018, la classifica dei primati enogastronomici delle località turistiche. A presentarla è la Coldiretti, che propone un viaggio alla scoperta delle bandiere assegnate a prodotti censiti dalle Regioni e ottenuti secondo regole tradizionali per almeno 25 anni. Sul podio per numero di bandiere c’è la Campania, che ha mantenuto 515 prodotti, seguita dalla Toscana, salita a 461, e dal Lazio, stabile con 409. Un paniere dove si spazia tra 1.525 tipi di pane, pasta e biscotti, 1.428 verdure fresche e lavorate, 792 salumi, 496 formaggi; non mancano 150 preparazioni di pesce, 149 bevande tra analcoliche, liquori e distillati, 3 condimenti e 2 birre artigianali. Tante le specialità che parlano dei luoghi di vacanza, tanto da essere il souvenir per eccellenza per il 42% dei turisti italiani, battendo ricordi di artigianato, magliette e portachiavi. Merito anche delle tante attività promosse nei luoghi di villeggiatura per valorizzare il made in Italy, tra percorsi enogastronomici, città del gusto, aziende e mercati degli agricoltori. “E’ il lavoro di generazioni di agricoltori impegnati a difendere le tradizioni alimentari – commenta il presidente Coldiretti, Roberto Moncalvo – un patrimonio culturale che l’Italia può offrire al mondo”. Regione che vai bandiere che trovi. E’ piemontese il fagiolo di Saluggia usato nella Panissa un tipo di risotto del vercellese, mentre è friulana la Rosa di Gorizia, una varietà di radicchio dal sapore leggermente amarognolo e croccante al palato. Dai territori lagunari del Veneto confinanti con l’acqua salmastra si trova il miele di barena, ottenuto dal nettare di una pianta locale, il Limonium vulgare. In Liguria non si possono non assaggiare le piccole e saporite olive taggiasche, mentre in Emilia Romagna è particolare la saba, lo sciroppo d’uva ottenuto dal mosto. Se in Abruzzo vale la pena scoprire il pecorino di Farindola, in Lucania c’è il pomodoro secco ciettaicale di Tolve amico dell’ambiente, che cresce con pochissima acqua. Al Centro Italia tra i simboli della tradizione ci sono il laziale fagiolo del Purgatorio di Gradoli e il vino di visciole delle Marche. E’ invece campano il condimento passepartout per eccellenza, la colatura di alici di Cetara discendente del Garum usato dagli antichi romani, mentre è calabrese il finocchietto selvatico usato come condimento ma anche base per un liquore particolarmente digestivo. In Sicilia tra le bandiere c’è la manna estratta dalla corteccia di alcune specie di frassini, mentre in Sardegna il ‘sa pompia’, frutto simile al limone che cresce solo nella zona della Baronia.