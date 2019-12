Banche – Popolare di Bari, il Decreto non spegne le polemiche

Il decreto legge varato nella notte tra il 15 e il 16 dicembre dal Consiglio dei ministri – che introduce “misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento”, con l’obiettivo di rilanciare la Banca Popolare di Bari e “tutelare i risparmiatori, le famiglie, e le imprese supportate dalla Bpb” – non spegne certo le polemiche in merito alla vicenda della crisi dell’istituto bancario pugliese, sottoposto venerdì 13 dicembre a procedura di amministrazione straordinaria da parte della Banca d’Italia a causa delle perdite patrimoniali. “Sono salvi i risparmi dei cittadini, nessuna pietà per i manager disonesti e gli amici degli amici. Il decreto sulla Banca Popolare di Bari che abbiamo approvato in Consiglio dei ministri aiuta solamente i risparmiatori, anche se vi diranno il contrario. La verità è che da quando il Movimento 5 Stelle è al governo, le cose si fanno diversamente” scrive su Facebook il 16 dicembre il capo politico del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio, sottolineando che con questo provvedimento “vengono salvati i risparmi dei cittadini onesti” e “non ci sarà nessuna pietà per i manager e gli amici degli amici che hanno ridotto così la banca”. Resta la tensione con Italia Viva, che il 13 dicembre aveva stoppato il Consiglio dei ministri convocato d’urgenza per affrontare la questione: secondo il vicepresidente dei deputati del partito di Renzi, Luigi Marattin, la creazione di una banca degli investimenti è solo “un tentativo – direi pure fallito – di mascherare quest’intervento con uno slogan orecchiabile. La Banca Popolare di Bari, infatti, è una banca retail. Che è un concetto totalmente diverso da quello di banca di investimento. Inoltre, qualsiasi intervento di questo tipo (cioè lo stato che si mette a fare il banchiere) dovrebbe ovviamente essere considerato alla luce delle norme sulla tutela della concorrenza e sugli aiuti di Stato”. “Da 5 anni osserviamo – con cadenza annuale – crisi continue di qualche istituto bancario – sottolinea Marattin – Ogni volta, puntualmente, ci viene detto che è l’ultimo. La causa è certamente l’onda lunga della gravissima crisi economica del 2008-2013 (come accaduto in tutto il mondo, dove tuttavia hanno scelto di agire con tempi e modi differenti), ma a questa si aggiunge una governance inefficace che ha permesso per troppo tempo una gestione non guidata da logiche di efficienza ma da dinamiche clientelari e relazionali. Il tentativo più efficace di forzare il cambiamento su questo aspetto (la riforma delle banche popolari del governo Renzi del 2015) ha avuto successo in molti casi, ma è stata strenuamente rifiutata in due. Uno di questi è la Banca Popolare di Bari”. In una lunga nota, il 16 dicembre, Bankitalia sottolinea che un’eventuale liquidazione della Banca Popolare di Bari avrebbe “rilevanti ricadute” e un possibile “effetto contagio”. Palazzo Koch si difende inoltre dalle accuse, sottolineando che il Governo sapeva della gravità della situazione da febbraio.