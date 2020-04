Banche – Per le sofferenze, tra qualche anno sarà peggio di prima

La crisi economica causata dal coronavirus porterà le sofferenze bancarie a livelli peggiori di quelli visti durante l’ultima recessione. Lo ha sottolineato il segretario generale della Fabi, Lando Maria Sileoni, in un’audizione alla Camera sul decreto liquidità. Per le sofferenze bancarie, “scese da 200 miliardi di euro a 70 miliardi in poco più di cinque anni, è assai probabile che la crisi del coronavirus faccia di nuovo riallargare il fenomeno: tra qualche anno sarà peggio di prima”. “Ci troveremo in un limbo – ha spiegato il sindacalista – sospesi in un periodo di mezzo: in attesa dell’intervento dello Stato con le garanzie, la Bce potrebbe chiedere di nuovo pulizie di bilanci con inevitabili conseguenze anche sui costi del personale. Non solo. Quello degli Npl (non performing loan) è un tema che va affrontato con responsabilità: nelle precedenti operazioni di pulizia di bilancio, le banche hanno trasferito i loro crediti ai territori”. “Ma sullo stesso territorio – secondo il sindacalista – si trovano, contemporaneamente, banche che operano correttamente e alcuni avvoltoi finanziari. Gli Npl sono stati svenduti a società di recupero crediti che agiscono con modalità spregiudicate, in fretta e con pochissimi scrupoli. Si tratta di fondi che hanno comprato a pochi euro i crediti delle banche e li recuperano anche raddoppiando gli importi”. “Il fenomeno – ha aggiunto Sileoni – interessa 1,2 milioni di famiglie e imprese: il 61% di questi aveva prestiti da 250 a 30mila euro; il 33% è residente nel Nord-ovest con la Lombardia in testa (25% del totale, seguita dal Lazio con il 13%). È un sistema infernale dietro il quale si arricchiscono i soliti personaggi, con i clienti strozzati spesso costretti a rivolgersi a usurai e criminalità organizzata”.