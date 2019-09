Banche – In autunno le cessioni di 36miliardi di crediti

Arriva, in autunno, una nuova ondata di cessioni di crediti per le banche italiane dopo le pulizie comunque proseguite in estate. Con una stagnazione del’economia oramai certificata e in attesa di una lunga fase di tassi negativi o a zero, gli istituti di credito, sotto la spinta della vigilanza, hanno in programma di cedere fra Npl e Utp (inadempienza probabili) circa 36,6 miliardi nei prossimi mesi, come calcola PwC, che si sommeranno agli 11,7 realizzati nel terzo trimestre. Una grossa spinta arriverà dalla garanzia statale Gacs.