Bagnolo Mella (BS), si è costuito il pirata della strada che ha investito e ucciso una bambina

Il pirata della strada che ieri alle 23 ha investito e ucciso una bimba di nove anni a Bagnolo Mella (Brescia) si è costituito in Procura. L’uomo era ricercato da ieri sera in tutta la Regione e si è presentato volontariamente davanti al sostituto procuratore Maria Cristina Bonomo, originaria di Sanza, che coordina l’inchiesta. In mattinata il padre della piccola Manar aveva lanciato un appello perché il pirata si presentasse. La Polizia stradale di Brescia, dopo aver visionato i filmati delle telecamere a circuito chiuso di Bagnolo Mella (Brescia), aveva diramato le ricerche per una Chevrolet Orlando di colore grigio. Il Suv pirata ha travolto ieri sera la piccola Menar, 9 anni, insieme alla madre mentre erano sull’attraversamento pedonale in centro paese. Per la bimba non c’e’ stato nulla da fare mentre la madre e’ ricoverata al Civile in gravi condizioni. Miracolosamente illeso il padre e la sorellina di Menar di pochi mesi.