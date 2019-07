Bacoli (NA), grande successo per Beninsieme per Blessing

Grande successo per Beninsieme per Blessing, l’appuntamento benefico organizzato da DareFuturo Onlus in sinergia con le associazioni Php e “Col Cuore Disponibile” svoltosi al Nabilah. Quasi 1000 partecipanti per la serata che ha raccolto fondi per il progetto “Soccorso internazionale la vita per Blessing”, bimba nigeriana di 9 anni, rimasta vittima di un orribile incidente nel suo villaggio d’origine. Lo scoppio una stufa in Nigeria, nell’ottobre del 2017, l’ha investita in pieno, causandole delle terribili ustioni su tutto il corpo.Grazie a DareFuturo, all’Ospedale Cardarelli di Napoli ha subito una serie di interventi chirurgici grazie all’equipe del prof. Roberto D’Alessio, direttore del reparto di Chirurgia Plastica Ricostruttiva e Centro Grandi Ustionati. Il suo percorso di recupero continuerà una volta tornata in Nigeria, ma tutto questo non sarebbe stato possibile senza l’intervento del Presidente Vincenzo De Luca che, grazie all’interessamento dell’ingegnere Ciro Verdoliva – all’epoca Direttore Generale dell’A.O.R.N. Cardarelli, – ha dato la disponibilità di fondi non afferenti al S.S.N. bensì ad una riserva speciale per soccorsi umanitari internazionali. L’opera dell’ingegnere Verdoliva è attualmente portata avanti dalla dottoressa Anna Iervolino. Anche quest’anno sono consegnati alcuni riconoscimenti. Il premio “Dare Futuro” è stato vinto daMaria Luisa Iavarone Presidente Associazione A.R.T.U.R. e Luca Trapanese Presidente Associazione A Ruota Libera Onlus, Premio Simpatia per Luca e Antonello Iannuzzi, titolari del Nabilah, che da dieci anni mettono a disposizione dell’evento l’incantevole location. Report fotografico a cura di Claudio Danisi, Pippo by Capri, Giancarlo de Luca e Riccardo Riccio. C’erano, tra i tantissimi amici che hanno voluto dare il loro contributo per Blessing, anche Gianluca Guida, Carlo Vosa, Stefano de Stefano, Giuseppe Gambardella, Maria Luisa Iavarone, Luca Trapanese, Aldo Scioperi, Bruno Caiazzo, Roberto D’Alessio, Eliana PAgnozzi, Alfonso Cavaliere. Tanti gli ospiti della serata: si è ballato con Cesare Falchero e gli Imprenditori per Caso con Lino Vairetti, Peppe Satriano e i Fiori Rosa; Monica Sarnelli e il dj set di Aldo & Antonello e Massimo Caserta.