Bacoli (NA), domani la presentazione della rassegna “Beninsieme”

Anche quest’anno torna “Beninsieme”, il 3 luglio al Nabilah in Via Spiaggia Romana 16 – Bacoli, a partire dalle 19.30. La conferenza stampa di presentazione si terrà domani, mercoledì 26 giugno a Napoli alle 11.30 al Circolo Posillipo. Interverranno Roberto Pennisi, presidente di DareFuturo Onlus e organizzatore dell’appuntamento insieme alle associazioni PHP e Col cuore disponibile, Maria Caniglia presidente della Commissione Welfare Comune di Napoli, Filippo Smaldone, consigliere del Circolo Posillipo, il Console del Benin Giuseppe Gambardella, i due premiati di quest’anno con il Premio DareFuturo Maria Luisa Iavarone e Luca Trapanese, Aldo Cappelli, vicepresidente DareFuturo Onlus. La raccolta fondi di quest’anno sarà destinata al Progetto “Soccorso internazionale la vita per Blessing”, la bimba nigeriana di 9 anni rimasta completamente sfigurata a causa dello scoppio di una stufa nel suo villaggio che Grazie a DareFuturo, ha già subito una serie di interventi chirurgici ricostruttivi all’Ospedale Cardarelli di Napoli. Tutto ciò è stato possibile grazie all’intervento del presidente Vincenzo De Luca attraverso l’interessamento dell’ingegnere Ciro Verdoliva, all’epoca direttore Generale dell’A.O.R.N. Cardarelli. L’opera dell’ingegnere Verdoliva è attualmente portata avanti dalla dottoressa Anna Iervolino.