“Conservazione dei nidi della Caretta Caretta”, domani la presentazione a Vallo della Lucania

Domani, 11 luglio alle ore 10.30 presso la sede del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni sarà presentato il progetto “Azioni per la conservazione dei nidi di tartaruga marina comune, Caretta Caretta, nel Cilento” che vede coinvolti il Parco e Stazione Zoologica Anton Dohrn – Centro Ricerche Tartarughe Marine di Portici. Il progetto, di durata triennale, prevede l’attivazione di una serie di azioni di conservazione e di sensibilizzazione nel Parco e sulle sue coste, unici siti di riproduzione regolare della tartaruga marina comune oggi presente nel Mediterraneo occidentale. Gli obiettivi specifici sono: proteggere tutti i nidi di tartaruga marina deposti nel Cilento, aumentando il numero di neonati che raggiungono in sicurezza il mare. Studiare i diversi aspetti di questo importante fenomeno (fenologia della nidificazione, successo riproduttivo, idoneità dell’habitat, affiliazione demografica, ecc.) e incrementare il livello di sensibilizzazione e conoscenza delle comunità locali al fine di favorire il loro coinvolgimento nel monitoraggio e nella protezione della tartaruga marina e, più in generale, della biodiversità nel Cilento.