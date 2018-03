Avis Basilicata, il 22 aprile l’assemblea regionale a Policoro (MT)

Si stanno svolgendo le assemblee annuali delle sezioni locali dell’Avis sul territorio lucano. Occasioni per adempiere il dettato statutario e quindi per approvare i bilanci, ma anche per rinvigorire la vitalità e vivacità delle sedi avisine in Basilicata che, talvolta, si configurano come unico punto di riferimento associativo in comuni in cui mancano addirittura le sezioni delle locali Pro-Loco. Momenti propizi nel corso dei quali, spesso alla presenza anche dei dirigenti provinciali e regionali, i soci possono fare il punto sulle difficoltà e sulle potenzialità delle proprie sedi, sulle iniziative organizzate e quelle da organizzare sempre con l’obiettivo della sensibilizzazione sul tema della donazione del sangue, del plasma e della salute in generale, anche attraverso iniziative rivolte alle scuole su stili di vita, corretta alimentazione e tanto altro. Tutte le assemblee territoriali hanno funzione propedeutica rispetto a quelle provinciali, che si svolgeranno a Potenza e Miglionico (per la Provincia di Matera) il 22 marzo, e che avranno il compito di portare alla luce le problematicità e le necessità delle sezioni comunali dei rispettivi ambiti territoriali, ma anche quello di condividere gli importanti risultati perseguiti nelle sedi avisine durante l’anno 2017, a un anno dal rinnovo dei rispettivi consigli direttivi. Le assemblee provinciali, a loro volta, prepareranno i rappresentanti locali all’assemblea regionale che si terrà a Policoro il 22 aprile e a quella nazionale che si terrà a Lecce dal 18 al 20 maggio.