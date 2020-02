Avellino, fa esplodere un petardo davanti a scuola: denunciato 19enne

È stato individuato e denunciato il giovane che stamattina, poco dopo le 9, ha fatto esplodere un grosso petardo in viale Italia ad Avellino, a pochi metri dalla sede dell’istituto scolastico “Alfredo Amatucci”. L’esplosione dell’ordigno per fortuna non ha causato danni a persone o cose. Grazie alle telecamere del sistema di videosorveglianza installate nella zona, gli agenti della Squadra Mobile sono risaliti all’autore della bravata. Si tratta di un 19enne, incensurato, residente in provincia di Avellino, denunciato a piede libero alla Procura del capoluogo irpino.