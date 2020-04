Autostrade: niente pedaggio per personale sanitario

Al via l’esenzione del pedaggio autostradale per il personale sanitario in servizio per l’emergenza coronavirus. Autostrade per l’Italia (Aspi), d’intesa con il ministero dei trasporti e in coordinamento con l’Aiscat, “ha disposto l’esenzione del pagamento del pedaggio per tutti gli operatori sanitari che hanno necessità di muoversi (anche nel percorso casa-lavoro) per motivi di servizio legati all’emergenza Covid-19. L’esenzione, valida su tutta la rete autostradale gestita da Aspi, entra in vigore oggi e avrà validità fino al termine del periodo di emergenza”. Sempre da oggi, e fino al termine dell’emergenza, “vengono ampliate le esenzioni già in essere per le ambulanze: aderendo alla richiesta di alcune realtà del settore, Autostrade per l’Italia ha deciso che ogni tipologia di transito di ambulanze collegato all’emergenza coronavirus sarà esente da pedaggio”. Le stesse agevolazioni “saranno applicate anche a tutti i mezzi delle associazioni di volontariato di ambito sanitario che prestano servizio per il coronavirus”.