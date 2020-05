Autostrada Napoli – Salerno, il Tar respinge la richiesta di sospensione della concessione

Il Tar della Campania ha respinto la richiesta di sospensiva avanzata da “Autostrade Meridionali s.p.a” per la gara di assegnazione della nuova concessione della A3 Napoli-Salerno, vinta dal “Consorzio Stabile Sis S.C.p.A”. L’ udienza per la discussione di merito è stata fissata dal Tribunale amministrativo il 7 ottobre. Il ministero per i Trasporti e le Infrastrutture aveva assegnato nel febbraio scorso al “Consorzio Stabile Sis” la gestione della A3, dopo lo svolgimento di una gara europea. “In caso di accoglimento del ricorso – segnala Autostrade Meridionali – ci sarà un subingresso nel contratto eventualmente stipulato dal concedente “Fino alla conclusione del giudizio “Autostrade Meridionali” proseguirà nella gestione ordinaria della A3.