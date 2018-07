Autostrada “A2 del Mediterraneo” disagi fino al 13 luglio.

Saranno rimossi entro il 13 luglio tutti i cantieri mobili attivi lungo l’autostrada “A2 del Mediterraneo” per evitare disagi al traffico durante l’esodo estivo in concomitanza con l’aumento dei flussi veicolari diretti verso le località di mare. Tutte le attività di manutenzione programmata riprenderanno poi a partire da settembre. Per eseguire la nuova pavimentazione, segnaletica, impianti in gallerie, ad oggi sono attivi sulla A2 otto cantieri per un totale di 20 km dell’intero tracciato lungo 432 km. Interventi di pavimentazione sono stati realizzati in particolare tra Salerno e San Mango Piemonte e tra Eboli e Battipaglia. Lavori poi tra Contursi e Campagna.