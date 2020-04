Auto usate, a marzo calano del 60,8% i passaggi di proprietà in Campania

E’ del 60,8% il calo in Campania dei passaggi di proprietà di auto usate nel mese di marzo rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Lo segnala l’Aco della Campania registrando nelle settimane del covid19 -63,1% a Napoli e provincia, il -57,5% nella provincia di Caserta, mentre Salerno è al -58,3%, Benevento -59,1% e Avellino -60,1%. Uno stop che però dovrebbe essere temporaneo visto che in Italia solo il 3% del campione che aveva intenzione di acquistare una vettura di seconda mano prima del lockdown ha cambiato idea. Oltre otto su dieci sono pronti a effettuare l’acquisto non appena la situazione migliorerà o stanno valutando di effettuarlo già adesso on-line o a distanza. Si acquisteranno prevalentemente auto diesel o benzina, ma il budget è leggermente ridotto rispetto alle previsioni iniziali. Questi i dati emersi dal sondaggio del Centro Studi di AutoScout24 (www.autoscout24.it), il principale sito in Europa di annunci di auto e moto, che ha coinvolto i propri utenti. La maggior parte degli italiani (82%) sta quindi valutando di procedere all’acquisto già in questa fase on-line o a distanza (11%) o ha “solo” rimandato l’acquisto ai prossimi mesi, non appena la situazione si stabilizzerà (71%). Se dal punto di vista delle intenzioni di acquisto ci sono alcuni segnali positivi, i principali effetti del lockdown si vedranno probabilmente sul budget: se per il 56% non subirà particolari modifiche, il 42% indica una disponibilità inferiore rispetto a quanto previsto prima dell’emergenza, seppur non di molto. Quanto spenderanno? Il 28% fino a 10mila euro, il 20% da 11mila a 15mila euro, il 18% da 16mila a 20mila euro e il 34% oltre i 21mila euro. L’analisi ha posto l’attenzione anche sui mezzi che italiani utilizzeranno principalmente per spostarsi non appena la situazione tornerà alla normalità, o quasi. Al primo posto in assoluto si posiziona l’auto privata (per il 90%), seguita da moto e dall’andare a piedi o in bici. Solo il 6% indica i mezzi pubblici e l’1% i servizi di sharing, che prevedono maggiori occasioni di contatto. “Il recente lockdown ha impattato sugli ultimi dati delle vendite di auto, ma adesso bisogna guardare al futuro e capire come tutto questo modificherà le abitudini di consumo – afferma Sergio Lanfranchi, Centro Studi AutoScout24 – i dati relativi al mercato delle auto usate dicono chiaramente che gli italiani, nonostante questa fase di chiusura, non vogliano smettere di fare progetti e continuino a essere fiduciosi. Sono pochissimi, infatti, i consumatori che hanno dichiarato di rinunciare definitivamente all’acquisto, ma ovviamente questo dipenderà anche dall’andamento dell’economia del Paese nei prossimi mesi”.