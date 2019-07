Auto – Mercato ancora in rosso, immatricolazioni a giugno -2,08%

l mercato dell’auto ancora in perdita per il secondo mese consecutivo. A giugno, comunica il ministero dei trasporti, le immatricolazioni della Motorizzazione (171.626 macchine) sono diminuite del 2,08% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso, mentre a maggio avevano segnato un -1,02%. A giugno, sottolinea il ministero, ci sono stati 322.692 trasferimenti di proprietà di auto usate, con un -10,44% rispetto allo stesso mese del 2018. Il volume globale delle vendite (494.318 macchine) ha quindi interessato per il 34,72% auto nuove e per il 65,28% usate. Un mese negativo per le vendite di Fiat Chrysler sul mercato italiano. A giugno il gruppo Fca ha immatricolato 38.560 auto, con una diminuzione dell’11,21% rispetto a un anno fa. In flessione anche la quota di mercato, che diminuisce al 22,47% dal 24,78% di giugno del 2018. Nei primi sei mesi poi Fca ha venduto 266.765 macchine, l’11,95% in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. La quota di mercato si è ridotta dal 27,01% al 24,65%.