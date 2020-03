Auto, aumentano del 2,3% i prezzi delle nuove vetture a febbraio

Nel mese di febbraio i prezzi delle auto nuove in Italia sono aumentati del 2,3% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Si tratta di un aumento lievemente minore rispetto all’incremento tendenziale fatto registrare nel mese di gennaio (+2,4%) ed in linea con il leggero rallentamento della crescita dell’inflazione (+0,3%, da +0,5% di gennaio). È quanto emerge da un’elaborazione degli indici Istat dei prezzi al consumo per l’intera collettività realizzata dall’Osservatorio Autopromotec. Questi dati, che si riferiscono a febbraio e che sono gli ultimi a disposizione prima dell’inizio dell’emergenza Coronavirus, mettono dunque in evidenza che a febbraio non ci sono state particolari tensioni sui prezzi delle auto nuove (e dell’inflazione) per l’effetto del Coronavirus. Tuttavia, per un’analisi più completa della dinamica in atto, sarà opportuno attendere i dati di marzo per capire in che misura l’attuale emergenza legata alla diffusione del Covid-19 impatterà anche sui prezzi del settore auto e dell’inflazione. L’elaborazione ha preso poi in considerazione anche i prezzi delle autovetture usate, che in febbraio hanno visto una diminuzione delle quotazioni dell’1,5% rispetto a febbraio 2019. Il calo dei prezzi delle auto usate è un fenomeno che prosegue ininterrottamente da diverso tempo e la causa principale va individuata nella cosiddetta campagna di demonizzazione del diesel, che ha inevitabilmente portato alla svalutazione delle vecchie auto diesel. Il calo di febbraio, comunque, risulta attenuato rispetto a quello di gennaio (-1,7%) ed in generale è molto meno marcato rispetto all’intera media dell’anno 2019 (-2,7%) e soprattutto del 2018 (-3,3%). Segno che i prezzi stanno a poco a poco tornandoverso una situazione di “normalità” dopo il calo degli anni scorsi. Per quanto riguarda il comparto dell’assistenza auto, sempre considerando il mese di febbraio, i prezzi hanno fatto registrare un incremento tendenziale modesto (+1,1%). Entrando nel dettaglio delle singole voci che compongono il comparto dell’assistenza, sono i lubrificanti a far registrare nel mese di febbraio l’aumento maggiore dei prezzi (+1,3%), seguiti a stretto giro dalla crescita dei prezzi per la manutenzione e la riparazione (+1,2%). Un aumento più contenuto ha riguardato i prezzi dei pneumatici e dei ricambi e accessori per auto cresciuti rispettivamente dello 0,7% e dello 0,6%.