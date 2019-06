Auto, Acea: “Le vendite in Europa caleranno dell’1%”

L’Associazione delle industrie automobilistiche europea (Acea) ha rivisto al ribasso le stime sulle vendite di auto nell’Ue per il 2019 portandole da più 1% rispetto al 2018 a meno 1%. In totale le automobili che saranno vendute quest’anno dovrebbero essere circa 15 milioni. In Europa il settore del’automotive dà lavoro a 13,8 milioni di persone, il 6,1% del totale, di cui 3,5 direttamente nelle industrie che producono autoveicoli.