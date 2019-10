Aumentano i prezzi delle case in Europa ma scendono in Italia

I prezzi delle abitazioni sono aumentati del 4,2% sia nell’area dell’euro che nell’UE nel secondo trimestre del 2019 secondo Eurostat, che ha diffuso i dati relativi al settore lunedì 7 ottobre. L’ufficio statistico dell’Unione europea segnala che, rispetto al primo trimestre 2019, i prezzi sono aumentati dell’1,7 per cento nell’area dell’euro e dell’1,6 per cento nell’UE a 28 paesi. Tra gli Stati membri, gli aumenti annuali più elevati si registrano in Ungheria (14,0 per cento), Lussemburgo (11,4 per cento), Croazia (10,4 per cento). Portogallo (10,1 per cento), mentre i prezzi scendono dello 0,2 per cento in Italia.