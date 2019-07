Aumentano i diplomati con 100 e lode. La Campania è prima.

Aumentano i diplomati con 100 e lode (in totale in Italia sono 7.365): l’1,6% contro l’1,3% dell’anno scorso. Il dato emerge dalle rilevazioni effettuate dal ministero dell’Istruzione sui primi risultati relativi alla maturità 2019. Nello specifico, la Regione con il più alto numero di diplomati con lode è la Campania (1.287). A seguire Puglia (1.225), Sicilia (817) e Lazio (673). Guardando al rapporto percentuale tra diplomati con lode e diplomati totali, la percentuale più alta viene registrata in Puglia (3,4%), seguita da Calabria (2,6%) e Umbria (2,4%). Dai dati emerge inoltre una diminuzione degli studenti che hanno conseguito un voto superiore a 70/100: sono il 61,7 per cento, rispetto al 64,5 per cento di un anno fa. Quest’anno è stato ammesso alla maturità il 96,1 per cento dei candidati scrutinati (nel 2018 era stato il 96%). I diplomati finali risultano essere il 99,7 per cento. Se le lodi aumentano, i diplomati con il 100 ‘secco’ sono in leggero calo: sono il 5,6 per cento, nel 2018 erano il 5,7 per cento. Cresce la percentuale dei ragazzi con voto compreso tra 91 e 99, dal 9% al 9,8%. Diminuiscono sensibilmente i voti nella fascia 81-90, dal 19,6 per cento al 16 per cento; calano leggermente i 71-80, dal 28,9 per cento al 28,7 per cento. In aumento i punteggi al di sotto del 70, il 38,3% rispetto al 35,5% del 2018. I 61-70 sono il 31,4% (erano il 27,7 per cento nel 2018). Se le lodi aumentano, i diplomati con il 100 ‘secco’ sono in leggero calo: sono il 5,6%, nel 2018 erano il 5,7%. Cresce la percentuale dei ragazzi con voto compreso tra 91 e 99, dal 9% al 9,8%. Diminuiscono sensibilmente i voti nella fascia 81-90, dal 19,6% al 16%; calano leggermente i 71-80, dal 28,9 per cento al 28,7 per cento. In aumento i punteggi al di sotto del 70, il 38,3 per cento rispetto al 35,5 per cento del 2018. I 61-70 sono il 31,4% (erano il 27,7% nel 2018). I 60 scendono dal 7,8 per cento al 6,9 per cento. Nei Licei le votazioni si confermano mediamente più alte: il 2,5% ha conseguito la lode, il 7,7 per cento ha avuto 100, il 12,3 per cento tra 91 e 99, il 18,5 v tra 81 e 90, il 29,2 per cento tra 71 e 80. Tra i licei, è l’indirizzo classico a primeggiare nei risultati al di sopra della fascia tra 80 e 100.