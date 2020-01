Auletta (SA), al via venerdì la mostra sul progetto “Nares Lucanae”

Una giornata all’insegna dei materiali naturali, dell’arte e della progettazione algoritmica, quella che si svolgerà venerdì 24 gennaio 2020 a partire dalle ore 14.30 tra l’Auditorium MIdA 01 a Pertosa e il Palazzo Jesus di Auletta e che sugella la prima collaborazione tra Bacas (Borghi Antichi Cultura Arte Scienza) e MIdA. Dopo il momento formativo alle 19.00 ci si sposterà ad Auletta al Palazzo Storico Monumentale Jesus dove alle ore 19.00 si presenterà una mostra sul progetto “Nares Lucanae”, nato da una prima collaborazione tra la Fondazione MIdA e Bacas. Il palazzo dello Jesus, sede istituzionale della Fondazione, ospiterà un progetto site specific, concepito da Bacas proprio per valorizzare gli spazi superiori del complesso monumentale di Auletta. Partendo dal seminario e dalla mostra che sarà inaugurata proprio il 24 gennaio 2020, il momento conclusivo consisterà nelle costruzione (prevista per aprile/maggio 2020), di una forma in bambù risultante da una progettazione algoritmica, la prima in Italia a . Il progetto è immaginato come un momento di costruzione collettiva per connettere tradizione e innovazione, materiali naturali e strumenti digitali avanzati, per creare nuovi legami tra le comunità locali, nazionali e internazionali. “Nares Lucanae – ha dichiarato Pietro Costa – è il luogo di soglia verso l’antica Lucania, ma è anche il primo lavoro del suo genere in Italia a sposare il design algoritmico con le risorse naturali e rinnovabili come il bambù. Il progetto è parte del più ampio Digital Bamboo, una esplorazione a lungo termine di questo binomio”.