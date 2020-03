Attentato a Kabul, almeno 23 le persone morte

Non si ferma la guerra ed il terrore in Afghanistan. Sono almeno 23 le persone morte a seguito dell’attentato di questa mattina a Kabul, che ha avuto luogo durante una cerimonia a cui aveva preso parte anche il capo dell’esecutivo dell’Afghanistan, Abdullah Abdullah. Diversi i feriti ricoverati all’ospedale Mohammed Ali Jinnah di Kabul. Stando alle informazioni diffuse, i feriti sarebbero almeno 33 ma i numeri sembrerebbero destinati ad aumentare. In precedenza, il portavoce del movimento talebano, Zabiullah Mujahid, ha negato qualsiasi coinvolgimento del gruppo nell’attacco. Alla cerimonia pubblica a cui erano presenti diversi politici. L’attacco sarebbe iniziato con un’esplosione, probabilmente provocata da un razzo. La cerimonia era stata organizzata per commemorare Abdul Ali Mazari, politico di etnia hazara ucciso nel 1995 dai talebani. Il presidente del Consiglio supremo di pace dell’Afghanistan, Karim Khalili, costretto a interrompere un discorso che stava tenendo durante la cerimonia a causa di alcuni colpi d’arma da fuoco. Al momento non ci sono state rivendicazioni dell’attentato.