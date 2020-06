Attacco dei turchi ai curdi, la reazione di Baghdad.

Il ministero degli Esteri iracheno ha convocato nuovamente l’ambasciatore turco a Baghdad, FatehYaldaz per protestare e “condannare duramente la ripresa degli attacchi delle forze turche a violare la sovranità nazionale con bombardamenti e incursioni su obbiettivi all’interno dei nostri confini internazionali”, come recita il testo di una comunicato dello stesso ministero. Nel comunicato si aggiunge che Baghdad “rispinge con forza queste violazioni in stridente contrasto con la legge internazionale e insiste sulla necessita che la parte turca fermi i bombardamenti e ritiri le sue forze di aggressione dal territorio iracheno all’interno del quale sono entrati ieri anche da Bashiqa”, località irachena nel nord-est di Mosul dove nel 2016 ha sede un contingente dell’esercito turco in funzione “anti-Isis”. Martedì 16 giugno, l’esercito turco ha lanciato una operazione militare nel Kurdistan iracheno, battezzata Artiglio di Tigre con il dichiarato obbiettivo di smantellare le basi del Pkk, partito dei Lavoratori del Kurdistan turco definiti dalla Turchia “un gruppo terroristico”. Ma ieri le forze di Ankara hanno praticamente invaso il nord dell’Iraq trasformando la regione autonoma curda in un campo di battaglia. Invasione preparata da giorni di pesanti bombardamenti sulle montagne di Qandil e Sinjar e anche sul campo profughi di Makhmour. Sempre ieri, il ministero della Difesa turco ha annunciato l’ingresso di truppe speciali ad Haftanin, in territorio iracheno. Le offensive militari di Ankara sono iniziate nell’autunno del 1992 quando venne lanciata una operazione denominata “Iraq del Nord”. E poi via via altre: nel 1995, le operazioni “Acciaio”, nel 1997, operazione venne chiamata “Martello e Albanel”, nel 2008, ha preso il nome “Sole” quindi nel 2015 con il “Martire Yalcin”. poi, lo “Scudo del Tigri” nel 2018 e “Artiglio” iniziata nel 2019 e terminata il 14 giugno di quest’anno per essere subito seguita dall’attuale. Gli attacchi turchi contro “i rivoluzionari” del PKk non vengono generalmente condannati dal “moderato” e filo occidentale governo della regione autonoma del Kurdistan iracheno. Da parte sua, il governo centrale di Baghdad si limita a protestare senza essere mai ascoltato. Protesta anche la Lega degli Stati Arabi che per bocca del suo segretario aggiunto Hosam Zakki, ha condannato due giorni fa “gli interventi della Turchia in Libia, Iraq e Siria”.