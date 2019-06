Atletica Agropoli, sette atleti ai Campionati Italiani di Rieti

Saranno due giorni molto importanti per l’Atletica Agropoli che raggiungerà Rieti con ben sette atleti in vista dei Campionati Italiani Juniores e Promesse. Ecco nel dettaglio gli atleti nelle categorie: Gerardina Spinelli – Juniores (100hs – Salto in alto), Chiara Tarani – Juniores (100hs – salto in lungo), Giuseppe Filpi – Juniores (110hs), Luigi Lettieri – Juniores (110hs), Gianamarco Cordella – Promesse (110hs), Matteo Romano – Juniores (salto triplo) e Cristiano Di Lascio – Juniores (800mt). In totale saranno più di duemila gli atleti in gara, 2068 per l’esattezza, in rappresentanza di 291 società. In palio complessivamente 80 titoli, 40 per ciascuna categoria (comprese le otto staffette) equamente suddivisi al maschile e al femminile. “Quello di Rieti è un appuntamento molto interessante – commenta il Dir. Sportivo Luciano Caputo – Il primo dato che salta all’occhio riguarda l’Atletica Agropoli che sarà la società campana con il maggior di atleti gara iscritti, segno che il vivaio è in salute e dell’ottimo lavoro dei tecnici e della società. Sugli scudi Giuseppe Filpi, leader dei 110 hs Juniores, alla ricerca del pass per i campionati europei (è già in possesso del minimo) e Cristiano Di Lascio sugli 800 metri potrebbe essere la sorpresa della gara. Ma attenzione ai salti dove Matteo Romano, Gerardina Spinelli e Chiara Tarani possono dire la loro. Completano la ricca spedizione Agropolese, Giovanni Marco Cordella e Luigi Lettieri entrambi impegnati nei 110 ostacoli dai quali ci si aspetta un crono di rilievo”. Anche quest’anno sarà possibile seguire la manifestazione in diretta video streaming su atletica.tv nelle tre giornate di gare, da venerdì 7 a domenica 9 giugno, per vivere le sfide e le emozioni della rassegna giovanile.