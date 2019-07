Atena Lucana (SA), un successo straordinario l’incontro con la giornalista Irina Raskina

Primi effetti dell’iniziativa realizzata con la blogger russa di VinoViaggi. Ieri una delegazione della Pro Loco Athena Nova e dell’Amministrazione Comunale di Atena Lucana ha incontrato la giornalista e reporter russa Irina Raskina e ne è nato subito un sodalizio con l’intento di far conoscere il territorio, i monumenti, la cultura, il cibo, i prodotti e le attività ricettive e produttive di Atena Lucana, su larga scala a livello nazionale ed internazionale. Promuovere quindi il paese come meta turistica di eccellenza. Maria di Santi, Presidente della Pro Loco “nei prossimi mesi verranno invitati giornalisti della stampa nazionale ed internazionale a soggiornare ad Atena Lucana in concomitanza con gli eventi organizzati sul territorio atenese, con lo scopo di far apprezzare a pieno il paese e l’accoglienza che ci caratterizza”. La giornalista Irina Raskina è rimasta piacevolmente sorpresa dell’incontro, anche propiziato dalla collega Irina Lavrichtcheva, ospite sabato scorso della Pro Loco Athena Nova, “mi sono trovata per caso ad Atena Lucana, andando in Sicilia, ma ho intenzione di tornare e consigliare ai miei concittadini e non solo di soggiornare e visitare questo borgo meraviglioso. Spero anche si possa creare un gemellaggio con un paese Russo così da avviare uno scambio sulla cultura culinaria e folkloristica”. Prosegue quindi a passo spedito il lavoro della Pro Loco Athena Nova per la promozione del territorio atenese.