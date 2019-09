Atena Lucana (SA), domani la presentazione della Diesel Tecnica Pallacanestro Trinità

Un nuovo allenatore, quattro debuttanti in maglia bianco-azzurra, sette giocatori riconfermati. Diesel Tecnica Pallacanestro Trinità, si gira: i blue boys sono pronti per iniziare la loro seconda esperienza nel campionato di serie C Silver, al via sabato 5 e domenica 6 ottobre. Nel frattempo, tanto lavoro in palestra per il gruppo guidato da Aldo Festinese, salito sull’ammiraglia salese nel mese di giugno dopo aver portato la Ima Cava de’ Tirreni alla finale per il salto in C Gold. L’allenatore di Castellammare di Stabia, di concerto con il nuovo direttore sportivo di Trinità, Andrea Durante, ha allestito un quintetto che guarda decisamente lontano: qualità sia sul perimetro – con gli ingaggi di Ginefra (playmaker, 1983) e del lituano Sileikis (guardia, 1995) – sia sotto canestro, dove si divideranno i compiti Mbaye (centro, 1994) e l’altro uomo del Baltico Barauskas (centro, 1992). Quattro firme che si aggiungono ad una rosa di indubbia caratura, che potrà investire sull’energia e la carica agonistica di Ambrosano e Fabiano e sull’esuberanza dell’ampia colonia salese (Altavilla, Botta, Gianluca Campaiola, D’Elia e Durante). La presentazione ufficiale della squadra è fissata per domani sabato 21 settembre (ore 17) ad Atena Lucana scalo, nei locali commerciali della concessionaria Autosala. L’occasione più propizia per scaldare la piazza in vista delle due partite interne che daranno il via alla nuova stagione: il turno preliminare di Coppa Campania contro lo Sporting Portici (in calendario per sabato 28 settembre) e la “prima” di campionato della settimana successiva, quando al Palazingaro si presenterà il Flavio Basket Pozzuoli.