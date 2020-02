Atella (PZ), un arresto per estorsione

Un uomo, che ha “trascorsi penali”, è stato arrestato dai Carabinieri ad Atella (Potenza), con l’accusa di estorsione, avendo ottenuto 300 euro da una persona minacciandola di diffondere, in caso contrario, “notizie sulla sua vita privata”. L’arresto è avvenuto nel cimitero di Atella, dove l’estortore aveva appena ritirato una busta contenente il denaro. Tutto è cominciato quando un uomo ha trovato una lettera indirizzata a lui nella buca della corrispondenza. Trecento euro o la rivelazione di notizie personali: l’uomo si è rivolto ai Carabinieri, che hanno organizzato “una consegna ‘controllata’ dei soldi”. I 300 euro dovevano essere lasciati in una busta nel bagno del cimitero di Atella: tutto è andato come previsto. Quando la busta è stata ritirata, i Carabinieri sono intervenuti.