ASL Salerno, in 9 comuni il progetto From Farm to Fork

Dopo le prime quattro tappe, prosegue con grande partecipazione il progetto messo in campo dall’Asl Salerno denominato From Farm to Fork, realizzato dall’unità operativa Promozione della Salute, allo scopo di promuovere sane abitudini alimentari, sensibilizzare i cittadini sui temi della sicurezza degli alimenti e far conoscere le azioni messe in campo dall’Asl Salerno a garanzia della salute di tutti. Il progetto che ha preso il via lo scorso 10 agosto ad Agropoli, dopo aver toccato Santa Maria di Castellabate, Palinuro e Paestum, farà tappa domani 27 agosto ad Eboli, il 29 agosto a Sapri, il 31 agosto a Pioppi, il 06 settembre a Cetara, per concludersi il 13 settembre a Salerno. From Farm to Fork è un termine inglese con cui si indica la sicurezza alimentare, i controlli sugli alimenti a partire dalla produzione primaria, nelle fattorie, fino all’arrivo del cibo sulle nostre tavole. L’Italia vanta uno dei sistemi sanitari per il controllo della sicurezza alimentare più avanzati e sicuri d’Europa, dotato di una rete di controlli e di analisi in grado di assicurare al consumatore cibi sani e buoni. Migliaia di esperi in sicurezza alimentare lavorano ogni giorno per proteggere La dieta mediterranea, considerata il nostro tesoro. Lavorano contro chi vuole attentate alla nostra salute con l’uso di sostanze vietate o dannose, contro le frodi e le finte etichette, contro chi maltratta gli animali e contro chi avvelena l’ambiente e le acque. La campagna di promozione per la sana alimentazione dell’ASL Salerno vuole diffondere queste nozioni sulla sicurezza alimentare, ricordando l’importanza di seguire la Dieta Mediterranea per la nostra salute, e facendo riferimento alla numerosa presenza di prodotti tipici e tradizionali in Campania e nel Salernitano.